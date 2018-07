V dnevnem prostoru se stanovalci najraje sproščajo in počivajo, zato je kar najbolj udobna sedežna garnitura obvezna. Položite na tla mehko preprogo ter namestite glasbene in videonaprave – tako bo dnevna soba vaš najbolj priljubljen kotiček v stanovanju. Sproščeno ozračje boste dosegli s kopico okrasnih blazin na zofi ali sedežnem sestavu. Poleg udobja bodo vnesle vanjo tudi stilni poudarek, ki bo zaokrožil prostor. Okrasne rastline in elementi iz narave, kot so kamenje in leseni dekorativni predmeti, bodo sproščenost tega prostora še okrepili.

Dodatek veselih barv Čeprav v dnevnih prostorih največkrat vidimo nevtralne barve in zemeljske odtenke, se opogumite in svoj prostor oddiha začinite z veselimi barvami in vzorci. Naslonjač neobičajnega videza ali v živahni barvi bo razgibal šarmantno scenografijo, ki sije od optimizma. Pohištvo v močnejših barvah bo najlepše prišlo do izraza, če so zidovi povsem beli. Ljubitelji barv lahko danes izbirajo med pestro ponudbo sedežnih garnitur, zof, naslonjačev in taburejev v živahnih barvnih tonih. Poleg barv lahko ti pohištveni kosi svojo neobičajnost izkazujejo tudi z obliko. Če niste zagret pristaš klasičnih, brezčasnih oblik, poiščite navdih v zaobljenih in valovitih oblikah ali pa se odločite za vpadljive stroge linije. Bolj smeli se bodo odločili za barve tako pri pohištvu kot na stenah, vendar bi vas lahko koncentracija barv sčasoma utrudila. Za popolno ravnotežje torej pobelite stene in, zakaj pa ne, tudi tla.

Kam s knjigami? Knjižni regali in police so sestavni del dnevne sobe. V njih in na njih shranjujemo in razstavljamo knjige in ljube nam spominke. Tudi najbolj enostavna polica je lahko osrednja točka pozornosti – pomembno je, s čim jo zapolnimo, in ne, kam jo namestimo! Izberite knjižni regal, ki najbolj ustreza vsebini. Če imate veliko knjig različnih formatov, so praktične razdelilne police različnih velikosti, zložene knjige pa so videti kot »zlite« z omaro. Odprte police so videti privlačnejše, vendar imejte tudi nekaj zaprtih omaric. Tja spravite predmete, za katere nočete, da bi bili vsem na očeh, ter dragocenejše knjige, ki jih želite ubraniti prahu. Ker knjižne omare in regali ponavadi zavzemajo precej prostora, naj ne bodo pretemni – velike površine temnih barv vizualno zaprejo prostor, svetle pa delujejo zračno. Nikoli pa ne boste zgrešili s pohištvom v naravni barvi lesa.

Praktične pregrade Velika dnevna soba je kot nalašč za razdelitev na več območij. Namesto nepremične pregrade ali stene jedilnico, delovni ali igralni kotiček od drugega prostora oddelite z zračnim regalom, s katerim svetlobi ne boste zaprli poti. Idealna je kombinacija odprtih in zaprtih polic ter predalov, kjer hranimo različne potrebščine in drobnarije. Tudi občutek prostranosti, ker prostor ni preobremenjen z voluminoznim pohištvom, ni nezanemarljiv. Odprt prostor ne prenese visokih pohištvenih elementov, ki bi ga zadušili. Zato pazite, da sedežna garnitura nima previsokih naslonov, posebno če stoji na sredi prostora. Tudi knjižni regali naj ne segajo povsem do stropa. Če pa se vseeno odločite za zelo visoke omare, naj razgibljejo prostor z odprtimi policami različnih dimenzij.

S kančkom nostalgije Nostalgično okrasje in detajli, ki prikličejo rustikalno ozračje, so v modernih interjerjih vse bolj priljubljeni. Kako doseči popolno skladnost starinskega in sodobnega? Prva skrivnost je v podu. Za dnevno sobo v vaškem slogu izberite lesen pod s širokimi deskami. Najboljša izbira so izrazito temne ali svetle deske, poseben vtis pa boste dosegli s podom, prebarvanim v belo v slogu ponošenega šika. Rustikalni vtis boste dosegli tudi s pohištvom masivnega videza. Seveda ni nujno, da izberete težke vintidž omare, pač pa vtis starinskega ustvarijo posamezni pohištveni kosi s takšno končno obdelavo, utori in robovi regalov in mizic ter obvezne lesene noge. Za še popolnejši rustikalni vtis bodo poskrbeli vzorci na prevlekah, zavesah, blazinah, preprogah … Popoln videz zaokrožijo detajli, kot so starinsko posodje, vaze ali uokvirjene fotografije.