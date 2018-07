Dimenzije prostora so razvidne s slike, ki jo prilagam. Vodovodni in električni priključki so lahko kjer koli, ker jih lahko še prestavim, prav tako okno. Sicer pa bi bilo idealno, če bi lahko bilo pomivalno korito (enojno, po možnosti z odcejevalnikom) pod oknom, poleg tega bi rada imela v kuhinji še steklokeramično ploščo in nad njo napo, pečico, hladilnik in mikrovalovko. Upam da sem podala dovolj podatkov in se že vnaprej zahvaljujem za odgovor! Urška

Odgovor: Preureditev vaše kuhinje je možno izvesti na več načinov. Narisala sem vam prav šolski primer razporeditve kuhinjskih elementov. Tako imenovani funkcionalni trikotnik. Hladilnik je prvi v nizu, sledi mu pomivalno korito in tretje v nizu je kuhališče. Strokovnjaki so dognali, da takšno zaporedje omogoča uporabniku funkcionalno pripravo jedi z najmanj korakov. Narisala sem vam predlog, da so tri visoke omare ob steni. Izvlečni omari za shranjevanje hrane sledi visok vgradni hladilnik in nato lahko v naslednji visoki element umestite obe želeni pečici. Levo od okna (da vam vodovodna pipa ne bo ovira pri odpiranju okna) umestite pomivalno korito in ob njem vgradni podpultni pomivalni stroj. Zadnji element v nizu delovnega trikotnika pa naj bo kuhališče. Pod kuhalno steklokeramično ploščo lahko umestite izvlečne predale z možnostjo obojestranskega izvleka (v kuhinjo ali v jedilnico). Kuhališče je zadnji element tudi zato, ker naš delovni proces – pripravo obrokov – ponavadi končamo s kuhanjem in imamo najkrajšo pot, da jedi odložimo na jedilno mizo. S tako umeščenimi elementi vam med koritom in kuhališčem ostane dovolj delovne površine pred oknom, kar je res idealna razporeditev. Predlagam vam, da izberete kuhinjske elemente v stilu in barvi, ki se bodo dopolnjevali in ujemali z obstoječo opremo v jedilnici in dnevni sobi! Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.