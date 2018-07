Hidria z inovativnim sistemom Optymus PSG, žarilno svečko z zaznamovalom tlaka, ki je mednarodno nagrajena inovacija, prispeva k nadaljnjemu razvoju zelenih okolju prijaznih dizelskih tehnologij prihodnosti, je na današnji novinarski konferenci pred otvoritvijo proizvodne linije povedala evropska komisarka za promet Violeta Bulc in dodala, da gre za enega največjih dosežkov sodobne slovenske industrije z velikim odmevom tudi na evropski in globalni ravni.

Bulčeva je poudarila, da je Evropska komisija v zadnjem letu predstavila vrsto strategij za razogličenje prometa in varstvo okolja: »Do leta 2030 morajo biti povprečne emisije CO2 za nove avtomobile in kombinirana vozila 30 odstotkov nižje v primerjavi z letom 2021. Prav tako želimo do leta 2050 uresniči našo vizijo nič smrtnih žrtev in hudih poškodb, nič emisij in nič papirja.«

Hidriin sistem Opymus PSG v dizelske avtomobile z letošnjim letom že vgrajujejo proizvajalci Volkswagen, Seat, Škoda in Audi.

Motor izpolnjuje vse emisijske predpise

Njihovi novi dizelski motorji posledično izpolnjujejo vse trenutne in nove emisijske predpise, ki bodo začeli veljati leta 2020, so poudarili in dodali, da s tem Hidria omogoča razvoj »zelene mobilnosti prihodnosti, katerega del so in bodo tudi čisti in visoko učinkoviti motorji z notranjim izgorevanjem«.

Hidria je Optymus PSG zaščitila s 15 mednarodnimi patenti, vanj je v preteklih petih letih vložila prek 25 milijonov evrov, v projekt je bilo vključenih več kot 30 sodelavcev, je poudaril direktor poslovne enote Hidria Dieseltec Tolmin Rudi Kragelj. Prav tako so v podjetju sami razvili in izdelali visokotehnološko in robotizirano proizvodno linijo za izdelavo sistema.

»Zgrajena je po načelu industrije 4.0 in z laserskim varjenjem in z inovativno uporabo sistema industrijskega vida zagotavlja popolno sledljivost proizvodnje,« je poudaril Kragelj.

V Hidrii napovedujejo, da bo s sistemom Optymus PSG kmalu opremljen vsak tretji sodobni dizelski avtomobil v Evropi.