V zadnjem incidentu je v bližini mesta Dhule skupina lokalnih prebivalcev v nedeljo opazila osem moških, ki so spregovorili z otrokom, ko so izstopili z avtobusa. Ker je skupina domnevala, da želijo moški otroka ugrabiti, se je spravila nanje. Trem je uspelo pobegniti, pet pa jih je razjarjena skupina prepeljala pred vaški svet, kjer so jih do smrti pretepli s palicami in drugimi topimi predmeti, so sporočili iz lokalne policije za AFP.

Policija je identificirala domnevne napadalce s pomočjo video posnetka napada, več kot 10 domnevnih napadalcev pa je še na begu.

Sedanji val linčanj se je pričel že maja lani na vzhodu Indije, ko so se preko aplikacije za pošiljanje sporočil whatsapp razširile govorice o ugrabiteljih otrok, zaradi česar so linčali šest moških. Govorice so se v zadnjem času okrepile, o linčanjih pa so doslej poročali iz najmanj 11 zveznih držav.

Žrtve napada najpogosteje niso domačini, zaradi česar se oblasti le stežka uspešno odzovejo. Osveščanje javnosti pa ima le malo učinka. Prejšnji teden je tako v odročni zvezni državi Tripura množica linčala predstavnika kampanje, ki je opozarjal javnost na tovrstne lažne govorice, še piše AFP.