Pravilno pranje je najučinkovitejši način, da ostanejo oblačila v najboljši »formi« - kako pa jih shranjujete? Navajamo sedem napak, ki jih pri tem najpogosteje naredimo.

Uporabljate napačne obešalnike Za oblačila smo pripravljeni odšteti veliko denarja, uporabljamo pa napačne obešalnike. Različna oblačila potrebujejo tudi različne obešalnike. Ploski in tanki so denimo dobri za obleke in bluze, med katerimi v omari ni treba imeti veliko prostora. Za jakne in moške suknjiče pa so nujni obešalniki s širokim robom, ki podpirajo ramenski del oblačil, da se ne povesi.

Oblačila natrpate v omaro Večina nas nima garderobne sobe, zato smo “obsojeni” na omare, v katerih je običajno vedno premalo prostora. Toda če oblačila pretesno natrpate vanje, se, ker se drgnejo med seboj, hitreje obrabijo. In kakšen je idealen razmik med obešalniki? Kak centimeter na obeh straneh. Najboljši pokazatelj, da je prostora dovolj, je, da lahko obešalnik z lahkoto premaknete nazaj in naprej, če se zagozdi, pa so oblačila obešena preveč na gusto.

Puloverje obešate na obešalnike Puloverjev ne bi smeli obešati na obešalnike, ker njihova teža razvleče ramena. Če zanje nimate prostora na policah, jih zložite na polovico ter rokave obesite na spodnjo palico obešalnika.

Vsa oblačila obešate Nogavice, modrčke in športna oblačila je najbolje hraniti lepo zložena v predalih. Še posebno za modrčke je pomembno, da jih ne potlačimo in so spravljeni tako, da ohranijo obliko. Poleg omare za obešanje torej potrebujemo tudi predalnik ali komodo ali pa oblačila shranimo v škatlah.

Ne skrbite za zunajsezonska oblačila Oblačila, ki jih nosimo sezonsko, kot so puloverji in plašči pozimi ter srajce s kratkimi rokavi in kopalke poleti, je treba pravilno shraniti v zračnih škatlah. Najboljše je, če jih narahlo zvijemo, saj ne želimo, da nastanejo gube, ki jih po več mesecih težko zlikamo. Poletne obleke in občutljiva oblačila pa je priporočljivo hraniti v bombažnih vrečah za oblačila na hladnem in temnem mestu.

Prepogosto jih nesete v čistilnico Kemično čiščenje skrajšuje življenjsko dobo oblačil. Za težja oblačila v večini primerov velja, da je dovolj, če jih skrtačimo in z njih odstranimo prah, umazanijo in ostanke hrane. Če so oblačila resnično umazana ali so iz tkanine, ki pranja ne dopušča, pa jih moramo odnesti v čistilnico.