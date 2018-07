Kako daleč je prišla situacija, je bilo videti 18. junija, ko je Japonsko zajel potres z magnitudo 6,1. V Osaki, žarišču potresa, so iztirili vlaki, promet je prenehal delovati, ljudje niso mogli pravočasno priti v službo ali v šolo. Po poročanju agencij so v potresu umrli trije, okoli 100 pa jih je bilo ranjenih.

Ob takšnem dogodku bi človek pričakoval solidarnost in razumevanje, zlasti od svojih nadrejenih. A je neko dekle na twitterju zapisalo: »Ko je bilo jasno, da fant ne bo mogel priti v službo, je svojemu šefu to sporočil po elektronski pošti. Odgovorili so mu, naj se prosim zglasi v službi, kjer bo prejel svojo dnevnico. Ko je prišel tja, za kar je potreboval uro in pol, je ugotovil, da so opoldne vsi zapustili stavbo. Za pot domov je potreboval še eno uro in pol. Z Japonsko je nekaj zares narobe!«

Prav tako se je na na twitterju pošalil še en uporabnik. Zaposleni: »Halo, kdo kliče?« Delodajalec: »Hvala za današnje opravljeno delo. Opazil sem, da niste oddali poročila, je ve v redu?« Zaposleni: »B..b..bil je potres.« Delodajalec: »Rok za oddajo je jutri, kajne?«