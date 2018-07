Golubović je v izjavi za medije ponovil, da v LMŠ nimajo problemov, če Pahor za mandatarja za sestavo vlade predlaga relativnega zmagovalca volitev, predsednika SDS Janeza Janšo. Je pa Pahorja danes prosil, če lahko s to odločitvijo počaka do petka, ko »se bo vedelo bistveno več«.

V LMŠ si namreč želijo, da bi do petka imeli odgovor potencialnih koalicijskih partnerjev o podpori njihovemu predsedniku Marjanu Šarcu. Te dni namreč potekajo pogovori o koalicijski pogodbi, v katerih poleg LMŠ sodelujejo SD, SMC, NSi, SAB in DeSUS.

Kot je pojasnil Golubović, so pogovori o vsebini koalicijske pogodbe, s katerimi so začeli v petek, potekali tudi čez vikend, nadaljujejo se tudi danes in so predvideni do petka. Na vprašanje, ali naj bi bil torej v petek še en krog pogovorov pri Pahorju samo s predstavniki LMŠ ali vseh strank, je odgovoril, da je to odločitev predsednika republike.

Pahor je danes že sprejel vodjo poslanske skupine SDS Danijela Krivca, sestal se bo še z vodji poslanskih skupin SD, SMC in Levice, v torek pa še NSi, SAB, DeSUS, SNS in predstavnikom narodne skupnosti.