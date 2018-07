Na ladji, ki je v bližini prestolnice Tripoli potonila v nedeljo, so bili 104 migranti. Od teh so jih 41 rešili, za 63 ljudi pa domnevajo, da so mrtvi, je povedal predstavnik libijske obalne straže Tavfik al Sakir. Reševalci sicer niso našli trupel.

Ladja z več kot sto migranti se je ob libijski obali prevrnila tudi v petek, pri čemer so jih 16 rešili, 103 migranti, med njimi trije otroci, so umrli, so sporočili z IOM.

Skupaj so tako od petka do nedelje v Sredozemskem morju ob obali Libije umrli 204 migranti, od začetka leta pa več kot 1000.

V soboto in nedeljo so libijske oblasti ob svojih obalah uspešno rešile ladji, na katerih je bilo 115 in 105 migrantov iz Afrike, je sporočila libijska mornarica. Kot so sporočili z IOM je bilo v treh dneh rešenih več kot 1000 migrantov, v celem letu pa okoli 10.000.