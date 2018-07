Remškar je eden od deveterice, ki so se (prvič) znašli v priporu 27. maja 2010 zaradi suma, da so člani slovenskega dela mednarodne združbe, ki se je ukvarjala z mamili in jo je vodil Srb Darko Šarić, medtem ko naj bi bil vodja slovenskega dela združbe Dragan Tošić, poročata časnika.

Remškar je bil priprt do 6. novembra 2012, po prepričanju okrožnega sodišča, ki mu je pritrdilo tudi višje, pa je zaradi neustreznih bivalnih razmer upravičen do odškodnine le za tisti del bivanja v priporu, ko je delil zaporniško celico s sopripornikom in imel na voljo okoli 3,5 kvadratnega metra osebnega prostora.

Po navedbah časnikov je bilo v Remškarjeve osebnostne pravice zaradi premajhne bivalne površine oziroma neprimernih razmer tako poseženo 601 dan njegovega bivanja za rešetkami.