Po uradnih ocenah volilne komisije je Lopez Obrador zmagal s 53 do 53,8 odstotka glasov. Drugouvrščeni je kandidat konservativne koalicije Za Mehiko naprej Ricardo Anaya, ki je prejel več kot polovico glasov manj - med 22,1 in 22,8 odstotka. Sledi kandidat koalicije Vsi za Mehiko pod vodstvom vladajoče Institucionalne revolucionarne stranke (PRI) Jose Antonio Meade z med 15,7 in 16,3 odstotka glasov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem so zmago Lopeza Obradorja napovedale tudi tri organizacije, ki so izvedle vzporedne ankete. Anketa časopisa El Financiero mu je dala 49 odstotkov glasov, Anayi 27 odstotkov, Meadeju pa 18 odstotkov. Podobne izide sta napovedali tudi vzporedni anketi organizacij Mitofsky in Kabinet za strateške komunikacije. Za zmago na volitvah je zadoščala navadna večina v prvem in edinem krogu volitev.

Anaya in Meade sta priznala poraz že kmalu po objavi izidov vzporednih anket. »Trend je v korist Lopeza Obradorja. Priznavam njegovo zmago,« je svojim podpornikom povedal Anaya. Podobno je priznal tudi Meade, ki je dejal, da zmagovalcu v dobro Mehike želi največji uspeh. Neodvisni kandidat Jaime Rodriguez, ki je med kampanjo napovedoval sekanje rok uradnikom, ki kradejo, daleč zaostaja.

Prvi levi predsednik v moderni zgodovini države Lopez Obrador je ob zmagi ponovil obljubo, da bo v državi uvedel globoke spremembe, hkrati pa zagotovil, da si želijo avtentično demokracijo in da ne želijo zgraditi diktature. Obljubil je, da bo varoval svoboščine, zasebni sektor, z ZDA pa sledil odnosom prijateljstva in sodelovanja.