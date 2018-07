Kinner je star znanec policije in je bil v zvezni državi Kentucky v zaporu nekaj let zaradi različnih kaznivih dejanj. Nazadnje je živel v omenjenem stanovanjskem kompleksu, kjer je kršil pravila in so ga zato minuli teden vrgli na cesto. V soboto zvečer je prišel nazaj z nožem in napadel udeležence zabave za rojstni dan triletnega otroka. Med žrtvami so otroci, stari od treh do 12 let.

Šef policije Boiseja Bill Bones je dejal, da so štiri žrtve kritično ranjene, ni pa povedal ali gre samo za otroke ali tudi za odrasle, ki so se spopadli z napadalcem. Po napadu je skušal zbežati, vendar so mu to preprečili policisti.

Bones meni, da motiv ni bil napad na begunce v kompleksu, ki so večinoma prišli iz Sirije, Etiopije in Iraka, ampak da je želel napasti kogarkoli, saj je bil menda jezen, ker je izgubil stanovanje.

Takoj po napadu še ni bilo jasno, za kaj točno je šlo in prišlo je do ugibanj, da gre za nasilje do priseljencev zaradi nestrpne retorike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Prestolnica poljedelske ameriške zvezne države Idaho Boise, znane po krompirju, ima le 220.000 prebivalcev in tovrstno nasilje tam ni pogosto.