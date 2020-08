Ne glede na to pa se v svojem domu nihče ne želi počutiti utesnjen: četudi so prostori majhni, naj bi vsaj dajali občutek, da so veliki. Izvedenci za notranji dizajn razkrivajo skrivnosti, kako je lahko prostor kot v čarovniji navidezno večji, kot v resnici je.

Pohištvo na nogah Več ko je vidnih tal, bolj prostorna je videti soba. To lahko dosežemo s pohištvom (stoli, mizami, zofami, predalniki) na nogah. Raje se izognite pohištvenim kosom, ki segajo povsem do tal, kot so recimo velike garderobne omare. Iluzijo večjega prostora ustvarimo z odprtostjo in gibanjem – pohištvo, ki dopušča pretok zraka ne le nad njim ampak tudi po njim in okoli njega, je videti, kot da lebdi v zraku.

Nizko pri tleh Seveda ne pravimo, da mora biti vse pohištvo na nogah. Pravzaprav lahko izberete posamezne kose, ki stojijo nizko pri tleh, tako da je več prostora nad njimi in nimamo občutka utesnjenosti od zgoraj. Pohištvo iz obdobja moderne sredi prejšnjega stoletja je za to idealno. Prav tako se dobro obnese azijski in skandinavski dizajn, še posebno v spalnici, kjer nizko postavljena postelja naredi veliko prostorsko razliko.

Zaobljeno pohištvo Ko kupujete pohištvo, izberite zaobljene oblike, denimo okroglo mizo ali zofo z zaobljenim naslonom. Za razliko od ostrih robov in ravnih linij zaobljene oblike ustvarijo boljši pretok okoli takšnega pohištva. In ravno ta pretok ustvari vtis prostora, pa še v ostre robove se ne zaletavamo.

Svetle barve Pohištvo temnih barv deluje težko, temni zidovi pa dajejo vtis, da se zapirajo sami vase. Zato se, če je le mogoče, držite svetlih barvnih odtenkov, kar velja tudi za strop in tla, ki so peta in šesta stena vsakega prostora. Talne obloge v svetlih barvah, denimo parket v svetlem hrastu ali tekstilna talna obloga v kremnem odtenku, naredijo prostor svetlejši in bolj odprt. Enako velja za strop, ki naj bo prepleskan v beli ali drugi svetli barvi, ki »odpre« zgornji prostor.

Monokromatska barvna shema Kontrastne barve in potiski lahko pritegnejo pogled in ukradejo vso pozornost, s tem pa tudi dojemanje prostora. Monokromatska barvna shema ustvarja boljši pretok, zato za pohištvo, preproge in stene raje izberite različne odtenke in teksture ene same svetlejše barve. Izognite se udarnim barvam za talne in stenske obrobe, saj poudarijo meje zidov, medtem ko enotna barva slednje navidezno razširi.

Odsev ogledal Ogledala so odličen dodatek v majhnih prostorih. Ko postavimo veliko ogledalo nasproti okna, je to ne le lep okrasni predmet, ampak takoj podvoji svetlobo, ki prodira v sobo. Prostor je zaradi boljše osvetljenosti videti večji. Poleg tega, roko na srce, so ogledala običajno cenejša od slik in drugih stenskih umetnin.

Odprti elementi Odprti elementi, kot so police in omarice, so v nasprotju z zaprtimi omaricami z vrati primeren način, da odpremo ne le kuhinjo, ampak kateri koli prostor v stanovanju. Poleg tega naredijo majhen prostor uporabnejši, njihova prednost pa je tudi v tem, da nam preprečijo zbiranje navlake. Če veste, da so vse vaše stvari v odprtih elementih vedno na ogled, jih boste zagotovo bolj pazljivo izbirali.

Lahna senčila Večina zaves in zastorov priteguje pogled, jemlje prostor in omeji razgled na zunanji prostor, obenem pa zadržuje svetlobo, ki je bistvena, da je majhen prostor videti večji. Če vam je veliko do zasebnosti in zaves nikakor ne morete pogrešati, izberite lahna senčila v istem barvnem odtenku kot stena. Kadar je pogled skozi okna manj privlačen, nanje obesite prosojne zavese, ki prepuščajo svetlobo, a zadržujejo nezaželene poglede.