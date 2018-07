A ne veselite se prezgodaj! V tekmovanju na žalost namreč ne morejo sodelovati prebivalci držav Evropske unije, razen Velike Britanije, ter prebivalci Severne Irske in držav, katerih zakonodaja jim prepoveduje sodelovanje v takšnih igrah.

Vsak listek stane 10,50 funta Igralni listek stane 10 funtov, na vsako transakcijo pa se plača še 50 penijev za nakup listka. Za osvojitev nagrade morajo sodelujoči, ki morajo biti stari vsaj 18 let, kupiti listek na millionairemansion.co.uk in uspešno odgovoriti na vprašalnik z več odgovori. Poleg milijonarjeve vile kot glavne nagrade bo podeljenih še devet nagrad v višini 10.000 funtov. Tekmovanje bo trajalo do 30. novembra 2018, na voljo pa je največ milijon listkov.

V pomoč človekoljubnim organizacijam Lastnika hiše, ki želita ostati neimenovana, sta zakonca, ki sta začela z ničle, skupaj pa sta v poslu že 45 let. Petino denarja od tekmovanja bosta podarila v dobrodelne namene. Dejala sta: “Strastno si želiva pomagati drugim, saj sva bila deležna pomoči prvega delodajalca, ko sva vstopala v posel. Imava veliko lepih družinskih spominov, ampak zdaj želiva uporabiti hišo, da bi pomagala nekaterim čudovitim človekoljubnim organizacijam in da bi nekomu omogočila, da v trenutku postane milijonar. Z veseljem si predstavljava, da se bo nekje na svetu nekdo zbudil kot milijonar, saj bo prejel zelo britanski dvorec v enem najlepših delov Anglije."

Novi lastnik jo lahko tudi odda ali proda Vila, ki stoji dve uri vožnje od Londona in le 25 minut od čudovite in z zgodovino bogate devonshirske obale, ima vso opremo in pohištvo, notranji bazen, telovadnico, golf igrišče s tremi luknjami, okoli štiri hektare pripadajočega zemljišča, garažo za štiri avtomobile in ločeno stanovanje z lastnim vrtom. Dobitek prinaša tudi 50.000 funtov v gotovini, avto znamke Rolls Royce, plačilo davka na nakup nepremičnine nad določeno vrednostjo ter plačilo gospodinje in vrtnarja za leto dni. Zmagovalec lahko v hiši živi, jo oddaja ali proda. Trenutni lastniki mu bodo luksuzno domovanje celo pomagali prodati, če bo to želel.