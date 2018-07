»Dejal sem, da bom dal oba položaja na voljo, kar bom storil v naslednjih treh dneh,« je po poročanju tiskovne agencije dpa v Münchnu dejal Seehofer in dodal, da se bo kasneje prav tako danes srečal tudi z vodstvom CDU v upanju, da pridejo do dogovora.

»V interesu države in zmožnosti naše koalicije ter vlade za vladanje, kar hočemo ohraniti, se bomo ponovno pogovorili in želimo doseči dogovor o ključnih vprašanjih nadzora meje in zavračanja na meji in samo o tem vprašanju. Upam, da bo to uspešno,« je dejal.

Seehofer je v nedeljo na srečanju predstavnikov svoje stranke v Münchnu dejal, da ni zadovoljen s tem, kar je nemška kanclerka Angela Merkel dosegla glede migracij na petkovem vrhu Evropske unije. Voditelji držav EU so se na vrhu v Bruslju dogovorili za vzpostavitev »nadzorovanih centrov« za migrante v članicah unije po načelu prostovoljnosti ter centrov za migrante zunaj EU, verjetno na severu Afrike.

Merklova je tudi dosegla dvostranske dogovore z več članicami EU o sprejemu v Nemčiji zavrnjenih prosilcev za azil. Seehofer je ocenil, da to ni tako učinkovito, kot bi bil enostranski ukrep Nemčije - zavračanje migrantov na nemški meji, ki so se registrirali že v kateri drugi članici EU.

Viri na srečanju so dpa še povedali, da je Seehofer tudi zavrnil predlog Merklove, da bi prosilce za azil, ki so jih registrirali že v drugih članicah EU, obravnavali v »nadzornih centrih« v Nemčiji.

Po ocenah Deutsche Welleja je Seehofer s temi izjavami dramatično zaostril spor glede azilne politike.