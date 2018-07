Po novem, že tretjem zaporednem porazu slovenske košarkarske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je jasno, da je preboj na svetovno prvenstvo postala misija nemogoče. Tokrat je znova povsem neprepoznavno izbrano vrsto selektorja Rada Trifunovića v Stožicah nadigrala Črna gora, ki je bila praktično vso tekmo boljši nasprotnik.

Slovenija je današnjo tekmo kljub izredni pomembnosti začela izjemno medlo. Črno goro je sicer prisilila v hitre težave z osebnimi napakami, saj je ta že v tretji minuti izpolnila bonus, a tega gostitelji niso znali niti za trenutek izkoristiti. Še več, nasprotniku so dovolili, da se je povsem razletel po stožiškem parketu in dosegel delni izid kar 15:0. V moštvu selektorja Zvezdana Mitrovića je blestel Nemanja Djurišić, ki je ob Žigi Dimcu in Saši Zagorcu počel, kar je želel. Ker so Črnogorci ob tem povsem dominirali tudi v skoku na obeh straneh igrišča, ni bilo čudno, da je njihova prednost na začetku druge četrtine znašala že 17. Ko je že kazalo, da je slovenska barka potopljena, je na sceno stopil Luka Rupnik, ki mu je selektor Rado Trifunović proti Španiji namenil zgolj zadnje tri minute na tekmi. Petindvajsetletni Idrijčan je prevzel vajeti igre v svoje roke, dobro postavljal soigralce in asistiral, ob tem pa še zadeval in prodiral. Z Dimcem in Zagorcem na klopi je precej bolje delovala tudi slovenska obramba, zaradi česar se je prednost gostov začela topiti in je ob odhodu na glavni odmor znašala znosnih sedem točk.

Iz slačilnice je na drugi polčas pritekla povsem drugačna Slovenija. Slovenija, ki se je pod obročema stepla za vsako žogo, ki je vedela, kaj dela v napadu, in ki je pokazala srce v obrambi. A jasno je bilo, da Črna gora prednosti kar tako ne bo spustila iz rok. Gostitelji so ves čas pretili in delali vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi spreobrnili rezultat, a je imel nasprotnik vedno pravi odgovor ali pa so si življenje zagrenili sami. Nikolić, Čančar in Blažič so na začetku zadnje četrtine, ko se je lomil rezultat, zgrešili tri povsem odprta polaganja. Črnogorci so na drugi strani darilo znali izkoristiti in znova ušli na dvomestno prednost. To je vzelo veter v jadrih Slovenije, ki je v napadu izgubila razigranost. Manjši preblisk je znova vnesel Rupnik, ki ga je Trifunović predolgo držal na klopi za rezervne igralce, a je bilo tedaj že prepozno.

»Moja forma v tem trenutku gotovo ni na želeni ravni. Petinštirideset dni sem bil brez tekme, kar je terjalo svoj davek. Pred tem sem imel marca poškodbo, zaradi katere sem bil štiri tedne odsoten. Veliko lažje je igrati z Goranom, Luko, Anthonyjem, Gašperjem… Kljub temu vso krivdo prevzemam nase. Kot vodja ekipe bi moral potegniti kakšno drugačno potezo, ki bi morda prinesla spremembo. A vsaka šola je za nekaj dobra. Dal sem svoj maksimum, a Prepelič očitno ni Goran Dragić ali Luka Dončić, da bi vsako tekmo dosegel po 30 točk. Postavljeni smo na realna tla. Treba se je vprašati, kam to pelje. 99,9-odstotno je, da v septembrskem ciklu ne bom mogel pomagati reprezentanci. Izrazil sem željo, toda višje sile so nad mano, Prepiral pa se ne bom z nikomer. Kaj s tem mislim? Boste kmalu izvedeli,« je po tekmi povedal povsem poklapani Klemen Prepelič, ki je ostal največji dolžnik pri zadnjih dveh porazih.

Preostali izid v skupini A: Španija – Belorusija 80:60 (19:15, 38:28, 60:42, Hernangomez 11; Saddler 18).

Kvalifikacije za SP, skupina A 1. Španija 6 6 0 497:431 12 2. Črna gora 6 3 3 454:443 9 3. Slovenija 6 2 4 484:492 8 4. Belorusija 6 1 5 445:514 7