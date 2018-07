Poletje, kruh in igre

V paketu s poletjem po navadi pride tudi poletna razpuščenost: vzdušje postane razrahljano, ljudje se raztepejo na počitnice, nekaj jih »vztraja« po službah, kjer v klimatsko podprtih razmerah krpajo prioritetne naloge, z enim očesom pa so v načrtih, v katerem bazenu bodo preživeli popoldne in katero gredico bo treba najprej okopati. Večeri pa so rezervirani za druženja ob pijači in hrani.