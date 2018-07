Pred kratkim so sumljive pošiljke z belim prahom prejeli državni zbor, antropologinja Svetlana Slapšak, nekdanji poslanec Jerko Čehovin in novinarka Televizije Slovenije Eugenija Carl. Čeprav se je snov v kuvertah izkazala za nenevarno, je pošiljatelj – poleg tega, da je na ta način napadel naslovnike in jim grozil – onemogočil delo ustanov in izzval ukrepanje policistov, gasilcev in mikrobiologov. Do junija letos so na policiji obravnavali že devet takih primerov. Lani je bilo pošiljk z belim prahom 15.

Povečanje števila sumljivih pošiljk je povezano tudi z dogaj