Po le štirih minutah četrte tekme osmine finala smo videli dva zadetka. Danska je začela sanjsko, zatem ko je v 2. minuti iz stranskega avta z dolgim metom žogo pred hrvaška vrata poslal Jonas Knudsen. V zmedi se je najbolje znašel Mathias Jorgensen, hrvaški vratar Danijel Subašić je bil kljub šibkemu strelu nekoliko preveč pokrit, da bi lahko posredoval bolje. A skandinavsko vodstvo ni zdržalo dolgo, saj so iz prvega napada nato zadeli še Hrvati. Henrik Dalsgaard je izbijal žogo, zadel svojega soigralca, Maria Mandžukića pa ni bilo potrebno prositi, naj odbito žogo iz bližine pospravi za hrbet Kasperja Schmeichla (1:1).

Srečanje se je zatem nekoliko umirilo, pričakovano so imeli pobudo hrvaški nogometaši, a so bili Danci vseskozi nevarni iz protinapadov. Napadalec Middlesbroughja Martin Bratihwaite je v 27. minuti prejel kratko podajo v kazenski prostor, Subašić pa mu je ob strelu dobro zaprl kot. Dve minuti kasneje so bili v istem napadu v priložnosti Ivan Rakitić, Ante Rebić in Ivan Perišić. V vratih Danske se je izkazal Schmeichel. Napadalna, odprta igra obeh ekip do konca prvega polčasa ni prinesla spremembe rezultata.

Danska : Hrvaška