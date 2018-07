Sprva je kazalo na še eno dirko, kjer bo Mercedes premočno zmagal. A vsi, ki so stavili na srebrne, so se ušteli. Najprej je odpovedal dirkalnik Valtteriju Bottasu, nato pa, po precej ponesrečeni strategiji, še Lewisu Hamiltonu. Ko je vodstvo na dirki prevzel Max Verstappen, je vse kazalo na še eno zanimivo presenečenje. »Ni lepše kot na stezi Red Bull Ring zmagati z Red Bullovim dirkalnikom. Res sem vesel, prepolne tribune navijačev so naredila prav peklensko vzdušje. A zmaga je bila trdo prigarana, s pnevmatikami smo imeli kar nekaj težav, na srečo ne toliko kot pri nekaterih tekmecih. Na koncu sem trepetal za zmago,« je zadovoljno četrto zmago v karieri v formuli 1 opisal Max Verstappen. Po nekaj ponesrečenih dirkah je zmaga za mladega Nizozemca prišla v pravem trenutku. Tudi, zato ker je večkrat naletel na pravi plaz očitkov, na sobotnih kvalifikacijah pa odločno rekel »ne« ukazu ekipe, naj do boljšega startnega mesta pomaga Danielu Ricciardu. Ta je dirko prav tako končal predčasno zaradi okvare dirkalnika.

Drugo mesto je šlo to pot Kimiju Räikkönenu, ki je bil po uvodnem delu, ko je izgubil nekaj mest, vedno hitrejši. Do zmage mu je zmanjkalo nekaj krogov, saj je bil Ferrari ena redkih ekip, ki ni imela tako velikih težav z mehurjenjem pnevmatik. »Drugo mesto je soliden rezultat, še nekaj krogov več in bi lahko prehitel Maxa. Dirkalnik je bil dober, zato sem po svoje tudi malce razočaran, z boljšimi uvodnimi krogi bi mogoče lahko tudi zmagal,« je bil mnenja Kimi Räikkönen.

Sebastian Vettel je dirko začel s šestega startnega mesta, ker je zaradi oviranja tekmeca na kvalifikacijah dobil tri dodatna kazenska startna mesta. A to ga ni ustavilo, saj je bil prav tako zanesljiv med dirko: »Max je dirko odpeljal brez napak, moram mu čestitati za res odlično dirko. Med dirko mi nismo našli pravega odgovora na njegove hitre kroge. Zdaj sicer vodim v skupnem seštevku, a kaj to pomeni, smo videli ravno danes. Že na naslednji dirki je lahko povsem drugače.«

Četrto in peto mesto je šlo ekipi Haas, ko je bil Romain Grosjean hitrejši od Kevina Magnussena. Sklonjenih glav pa so Avstrijo zapustili pri Mercedesu. Sprva je bilo vse tako, kot so si želeli, a težave so se začele z Bottasovim odstopom. Ko je vodstvo dirke nato vklopilo virtualni varnostni avtomobil, so srebrni strategi ponovno zatajili in zamudili optimalen trenutek za menjavo pnevmatik, kar so pri Red Bullu in Ferrariju storili. S tem so v zelo nehvaležno vlago porinili Lewisa Hamiltona. Britanec se nikakor ni mogel sprijazniti z novo napako njihovih strategov, pa tudi potem je imel na stezi veliko težav zaradi pnevmatik. Na koncu je moral tudi on s tehnično okvaro parkirati svoj dirkalnik ob stezi. To je bil šele drugi dvojni odstop Mercedesa v dobi hibridnih dirkalnikov od leta 2014 in prvi po trčenju Hamiltona in Rosberga v Španiji leta 2016. Naslednja dirka »trojčka« bo že prihodnjo nedeljo na stezi v Silverstonu.