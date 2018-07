Hostel Celica je včeraj spet odprl vrata. Potem ko so se ob koncu lanskega in na začetku letošnjega leta vrstile polemike okoli te turistične in kulturne znamenitosti ter jo je občina neuspešno želela prodati zasebniku, so stekla obnovitvena dela, ki so se ob koncu junija končala. V nekdanjem zaporu so tako spet dobrodošli gosti, znova pa se bodo vrstili tudi kulturni dogodki. Ljubljanski grad je razkril, da so za blagovno znamko Celica ter avtorsko in rabljeno opremo, kar so odkupili od nekdanjega najemnika hostla Tomaža Juvana, odšteli 200.000 evrov.