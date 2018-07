Pet slovenskih teniških igralcev in igralk bo od danes naprej tekmovalo na Wimbledonu, tretjemu od štirih največjih turnirjev sezone. Aljaž Bedene bo zastopal moški tenis, na igrišče pa bo stopil že danes, ko se bo po 18. uri pomeril proti Britancu Cameronu Norrieju. Polona Hercog bo jutri tekmovala med posameznicami, skupaj z Američanko Bernardo Pera pa se bo preizkusila tudi med dvojicami. Druge tri slovenske igralke bodo med dvojicami igrale s stalnimi partnerkami: Dalila Jakupović z Rusinjo Irino Horomačevo, Katarina Srebotnik z Američanko Vanio King, Andreja Klepač pa s Španko Mario Jose Martinez Sanchez.

Rafael Nadal je najlepše teniške trenutke v Wimbledonu doživel pred desetletjem, ko je v finalu ugnal Rogerja Federerja. Uspeh je ponovil dve leti kasneje, ko je teniškemu svetu sporočil, da je vsestranski teniški igralec. »Spomini so lepi. Od prve lovorike do danes se iz mojega zornega kota najpomembnejše stvari v življenju niso spremenile. To je najpomembnejše. Res pa je, da sem starejši in da imam pretečenih precej več kilometrov,« je na tiskovni konferenci pred začetkom sporočil Rafael Nadal, ki pred vrhuncem sezone na travi ni odigral niti enega dvoboja na zeleni podlagi. »Žal mi je, ker nisem nastopil na londonski generalki pred Wimbledonom, a tako sem se preprosto moral odločiti, saj sem v tej sezoni odigral veliko dvobojev na pesku. Moral sem se spočiti in se skušati čim bolje pripraviti na turnir, ki ima v mojem srcu posebno mesto,« je dodal Nadal, ki ga čakajo težki uvodni dvoboji, v katerih bo skušal najti pravi občutek. Čeprav je v London dopotoval kot prvi igralec sveta, Španec ne sodi v najožji krog favoritov za zmago. Poleg Rogerja Federerja je letos na travi največ pokazal Hrvat Marin Čilić, tudi Srb Novak Đoković lahko po prikazanem pričakuje več kot uvrstitev v četrtfinale, ki mu je uspela na Rolandu Garrosu.

Seznam favoritk za uspeh pri ženskah je večji. Naslov bo branila Garbine Muguruza, ki se teoretično lahko v drugem krogu pomeri s Polono Hercog. Poleg Španke bodo med posameznicami tekmovale še štiri igralke, ki so v preteklosti že osvojile wimbledonski turnir. Američanka Serena Williams kar sedemkrat, njena sestra Venus petkrat, Čehinja Petra Kvitova dvakrat, Rusinja Maria Šarapova pa enkrat. Prva nosilka bo prva igralka sveta Simona Halep. Romunka se je doslej na Wimbledonu najvišje uvrstila v polfinale.

Angleži so včeraj doživeli hladen tuš, saj je pozno popoldan odpovedal nastop Andy Murray, dvakratni zmagovalec Wimbledona. Škot je pojasnil, da je bila odločitev težka, a da njegovo telo po januarski operaciji kolka še ni nared za tako velike napore. To se je prepričal na dveh turnirjih v zadnjih dveh tednih, na katerih je dobil le en dvoboj (Stan Wawrinka), dva pa je izgubil (Nick Kyrgios in Kyle Edmund). Poleg Camerona Norrieja, ki se bo pomeril z Aljažem Bedenetom, bosta glavna britanska upa Kyle Edmund in Johanna Konta.