Novogoriško podjetje MAG-LEV, ki je pred dvema letoma z lebdečim gramofonom na platformah za množično financiranje inovativnih projektov Kickstarter in Indiegogo zbralo dobrih 700.000 evrov, je končno pripravljeno na distribucijo tega revolucionarnega izdelka. Razvoj se je sicer zavlekel, »ker nam je bil jasen cilj, pot pa niti malo«, je povedal eden od devetih soustanoviteljev podjetja Davorin Furlan.

A so vendarle ubrali pravo pot, saj je izdelek še kakovostnejši od načrtovanega, so zadovoljni v ekipi, ki je izdelek in blagovno znamko tudi ustrezno zaščitila, čeprav se morebitnih posnemovalcev ne bojijo. Izdelek je namreč tako zahteven, da se v dveh letih ni pojavil niti en konkurent, je pojasnil Furlan.

Za letos imajo tako že plačana prednaročila za približno 3000 gramofonov, 52 distributerjev pa je že podalo tudi okvirna naročila za prihodnje leto, ko načrtujejo trikratno povečanje prodaje na 12.000 kosov. Odlično prodajo jim v prihodnje obeta tudi neodvisen test gramofona, ki ga je opravila priznana nemška revija Audio in objavila, da so rezultati vrhunski. »To je za nas največji pokazatelj, da smo naredili pravo stvar,« je zadovoljen Furlan.

Ker je proces izdelave lebdečih gramofonov s tem postal dražji, bodo od gramofonov, prodanih na platformah Kickstarter in Indiegogo, zaslužili zelo malo, je priznal sogovornik, a zato na drugi strani pričakujejo višji zaslužek pri distributerjih. Ko so potencialnim distributerjem po vsem svetu poslali anketo, s katero so jih povabili k oddaji okvirnih naročil, so poželi izjemno pozitiven odziv in zanimanje več kot 400 distributerjev.

Usmerjeni izključno na tuje trge

Doma bo predvidoma ostal le odstotek vseh gramofonov, 39 odstotkov predstavlja Evropa, preostali delež pa ZDA, Avstralija in Japonska ter preostali svet. »Trg z vinilnimi ploščami raste. To smo spremljali že nekaj časa, potem pa so začeli na trg prihajati tudi izdelki, ki lebdijo. Padla je ideja, da bi to dvoje združili. Na začetku je bila ideja o lebdečem gramofonu utopična, ampak zdaj ga imamo,« je o sami ideji o lebdečem gramofonu povedal Davorin Furlan.

Tako so bili pred kratkim tudi na premieri dokumentarnega filma o Laibach v Kinodvoru, kjer so promovirali vinilno ploščo, ki so jo predvajali na njihovem gramofonu. Vinilne plošče so začeli izdajati tudi drugi slovenski glasbeniki, predvsem pa je to v porastu v tujini. »To pomeni, da gramofoni v glasbo spet vnašajo neki poseben čar in smisel, da znaš glasbo ceniti in si vzameš čas za poslušanje. S tem se nekako znebimo občutka instant glasbe, hitov, ki pridejo in še hitreje gredo. Pri vinilnih ploščah si moraš za glasbo resnično vzeti čas, poseben čar pa ima tudi, da vzameš v roke ploščo, z nje obrišeš prah, se usedeš in poslušaš. Ne preskakuješ posameznih skladb. Enostavno te prisili, da si vzameš več časa za glasbo,« o po svoje obrednem poslušanju glasbe pripoveduje Furlan.

V ekipi, ki trenutno šteje 14 zaposlenih in devet solastnikov, imajo zato že v mislih razvoj novih izdelkov, vendar se želijo v prvi vrsti osredotočiti na razvoj in optimizacijo obstoječega lebdečega gramofona, s katerim so prepričali tudi komisijo tekmovanja Start:up Slovenija. Ta jih je uvrstila med sedem najboljših zagonskih podjetij leta in jim, pravi Furlan, dala priznanje, da so v tem prostoru nekaj naredili, čeprav so v celoti usmerjeni na tuje trge.