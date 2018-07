Izbor poteka večfazno. Po pregledu seznama 100 najhitreje rastočih podjetij v vsaki od šestih regij (osrednja Slovenija, primorsko-notranjska, Gorenjska, dravsko-pomurska, savinjsko-zasavska in dolenjsko-posavska), kjer je letos prvič vstopni kriterij, da ima podjetje najmanj 15 zaposlenih (prej pet zaposlenih), se izmed najboljših na temelju javno dostopnih podatkov o poslovanju v zadnjih petih letih in poglobljenega intervjuja izbere tri nominirance.

Ljubljana bo gostila prvi regijski izbor, saj bodo gazelo osrednje Slovenije razglasili 13. septembra. Regijski izbori se bodo nato vrstili vsak četrtek. Zadnji bo v Postojni, kjer bodo 18. oktobra izbrali gazelo primorsko-notranjske regije.

Tehnos, Sitor, Varis, Don Don, Adria Dom in 3fs so bili finalisti izbora Gazela 2017.

114 dni je do izbora zlate, srebrne in bronaste gazele, ki bodo tako 24. oktobra 2018 že tradicionalno zasijale na prireditvi v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Žalski Tehnos je bil prepoznan za zlato gazelo 2017. Družinsko podjetje z več kot 30-letno zgodovino je specializirano za izdelavo kmetijskih strojev pod lastno blagovno znamko, delajo pa tudi za avtomobilsko in letalsko industrijo ter industrijo bele tehnike.

»Če sam ne goriš, drugih ne moreš vneti. Če do sodelavcev nisi vzvišen, če jim daš možnost, da izrazijo svoje mnenje, ti bodo zaupali in sledili,« pravi Anton Kisovar, direktor in lastnik Tehnosa.

2,891 mrd. € je ustvarilo 500 najhitreje rastočih podjetij v letu 2016, kar pomeni 232-odstotno rast glede na leto 2011.

Poslanstvo Gazele je tudi povezovanje mladih podjetnih ljudi z uveljavljenimi podjetniki in spodbujanje podjetnosti v družbi.

»Mladi talenti z različnih področij so vroče blago na mednarodnih trgih dela in za prihodnost Slovenije jih je pomembno pritegniti v podjetja s sedežem v naši državi. Gazele lahko pri tem bistveno pomagamo z dobrim zgledom, z opozarjanjem na prave vrednote in resnične pogoje za vzdržen uspeh,« pravi Matej Košmrlj, izvršni direktor NiceLabel – Euro Plus, zlate gazele 2017.