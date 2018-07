Svetovno prvenstvo v metu motorne žage? Da, prav zares obstaja. In to v Kočevju, letošnje je bilo že peto po vrsti. Na to nenavadno idejo je pred leti prišla skupina kočevskih rokerjev, ko so razmišljali, kako bi popestrili festival Kočevska rock scena. Hkrati pa je bila ideja tudi odgovor županu Vladimirju Prebiliču, ki je nekoč v intervjuju na vprašanje, zakaj domačih bendov ne povabijo k nastopu na občinskih prireditvah, izjavil, da znajo oni tako ali tako samo »žagati«. Za svojo izjavo se je opravičil, a kočevski glasbeniki je niso pozabili, prav nasprotno, celo dodobra so jo izkoristili. Svetovno prvenstvo v metu motorke se je tako v petih letih razvilo v odlično obiskan zabavni dogodek.

Ob bučnem aplavzu je zagrabila skoraj 9,5 kilograma težko motorno žago, si jo naslonila na rame in jo zalučala z eno roko. Pri tem je morala paziti, da je ni »odneslo« z izmetnega mesta, saj bi ji natančni sodnici za prestop kaj hitro pokazali rdečo zastavico. Z zadovoljstvom je pogledala na tablo z rezultatom, ki je kazala 3,2 metra. Še zadovoljnejša je bila Valentina Colnar , žaga je v pesku pristala pri štirih metrih in 14 centimetrih. Za ženske veljajo povsem enaka pravila kot za moške, tudi žaga ni prav nič lažja. »Prosile smo organizatorja, če bi lahko metale manjšo žago, pa se ni dal. Rekel je, da smo ženske enakopravne in da naj se zdaj dokažemo,« je dejala Vončinova.

Zmagovalnih 9,90 metra

Za letošnje tekmovanje so imeli za vsak primer pripravljene tri motorke, če bi se katera pri pristanku v pesku preveč poškodovala. »Kupujemo jih prek Bolhe ali pa dobimo pri prijateljih. Gre za natančno določen model, ne bom povedal, katerega. Pred tekmovanjem jo izmerimo, stehtamo in ji po potrebi dodamo svinec, tako da je težka natanko 9,45 kilograma,« pravi Igor Rančigaj. Želja organizatorjev, Društva za turizem, rock, rekreacijo in relaksacijo Kočevje, je priti v Guinnessovo knjigo rekordov. Kar pa najbrž, vsaj kar zadeva rezultate, ne bo težko, glede na to, da je prvenstvo v Kočevju po njihovih informacijah edino tovrstno tekmovanje na svetu.

Po dveh kvalifikacijskih metih se je osmerica najboljših pomerila v večernem finalu, ki bi mu lahko rekli kar slovensko-bosanski finale. Z 9,90 metra si je zmagovalno nagrado, novo motorko, prislužil stari znanec tekmovanja Denis Sevnšek, ki je imel lovoriko v rokah že prva tri leta. Lani mu jo je z rekordnim metom 10,06 metra prevzel Danijel Džukarić iz Bosne in Hercegovine, ki si sicer kruh služi kot varilec v enem od črnomaljskih podjetij. Džukarić je bil letos z metom 9,45 metra drugi, tretje mesto si je prislužil Andrej Kostevc z 9,23 metra.

Tudi samo tekmovanje vsako leto obogatijo. Tokrat so lahko obiskovalci spremljali, kako pod spretnimi rokami domačina Jožeta Wolfa in njegove žage nastaja lesena skulptura kočevskega medveda, ali pa si ogledali zbirko redkih in zgodovinsko dragocenih motornih žag Denisa Vidmarja iz Laž pri Senožečah. »Tukaj predstavljam le kakšno desetino vseh, ki jih imam doma, zagotovo jih je okoli 250. In prav vsaka, če bi jo le malo poservisirali, bi še vedno delala. To so bili izjemni stroji, resda težki in okorni, a so služili več desetletij. Danes so motorke bistveno lažje, močnejše in hitrejše, a slabše po kakovosti,« pravi Vidmar. Začel jih je zbirati pred kakšnimi petimi leti, ko so mu prijatelji prinesli dve odsluženi motorki. Zdaj ljudje že vedo za njegovo zbirko in mu sami prinesejo staro žago, ki je ne želijo vreči stran. Kot pravi, je že težko najti model, ki ga še ne bi imel.