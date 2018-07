Cerarjevo presenečenje

Sedemindvajset let že spoznavamo mnoge nenavadne »demokratične« odločitve in vedenje naših politikov. Na primer to, da neprestano razdvajajo ali zahtevajo opravičevanje in sodelovanje enih in so povsem nekritično popustljivi do mržnje in pritlehnosti drugih, da nenehno izpolnjujejo nenavadne in škodljive ukaze EU, za katere se drugi še zmenijo ne, in s tem škodijo državi in vsem državljanom, razprodajajo podjetja in uničujejo gospodarstvo, so povsem brez lastnega mnenja v zunanji politiki…