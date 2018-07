Devetnajstletni Francoz Kylian Mbappe je zaznamoval dvoboj nekdanjih svetovnih prvakov Francije in Argentine, v katerem je povsem zasenčil Lionela Messija, ki ga znova ni bilo nikjer v trenutkih, ko ga je država najbolj potrebovala. Mbappe je z 19 leti in šestimi meseci postal drugi najmlajši igralec po Peleju (17 let in 8 mesecev), ki je na svetovnem prvenstvu kot najstnik dosegel dva zadetka.

»Velika stvar je biti omenjen v povezavi s Pelejem. To je lepo, a Pele je kategorija zase,« je ostal skromen Kylian Mbappe. Igralec PSG ni navdušil le z dvema goloma v štirih minutah, ko je pokazal iznajdljivost in hladnokrvnost pri realizaciji, ampak tudi s priigrano enajstmetrovko, ko je s svojo hitrostjo osmešil Argentince in se ne bi ustavil niti do Vladivostoka na vzhodu Rusije, če ga s prekrškom ne bi pokosil Rojo. Mbappe je v 70 metrov dolgem sprintu razvil hitrost 37 km/h (tako hitro sta doslej sprintala le še Nizozemec Robben in Valižan Bale), potem ko je imel na letošnjem mundialu največjo izmerjeno hitrost Ronaldo s 34 km/h na tekmi s Španijo.

Mbappe je že dobil vzdevek nogometni Bolt, saj je bila povprečna hitrost Jamajčana v teku na 100 metrov 37,58 km/h. Ob tem je treba upoštevati, da je Mbappe, ki je je na tekmi pretekel le 7,6 kilometra, sprintal z žogo. »Na svetovnem prvenstvu si obkrožen z najboljšimi igralci, kar je priložnost, da pokažeš vse, kar znaš,« je dodal Mbappe, tihi fanti, ki zelo nerad govori pred novinarskim mikrofoni, ker pravi, da to znajo bolje drugi, a je obenem zelo širokega srca. Ves zaslužek, ki ga dobi z igranjem za francosko reprezentanco (20.000 za vsako tekmo, 300.000 za naslov svetovnega prvaka) podari v dobrodelne namene za bolne otroke.

Argentina je sicer povedal z 2:1, a nato v 11 minutah prejela tri gole in zasluženo odhaja domov. 31-letni Lionel Messi je bil večino tekme znova neviden, poraza ni znal prenesti športno, da bi Francozom čestital za zmago. Vsi ugibajo, če je bila to njegova zadnja tekma za reprezentanco. Kljub polomu selektor Jorge Sampaoli ne razmišlja o odstopu, saj ima pogodbo do leta 2022, ki je vredna 13 milijonov evrov. Če bi odstopil sam, bi se temu denarju odpovedal. Ker ima ženo Čilenko, se vedno pred jeznimi rojaki umakne v Čile, s katerim je bil leta 2015 južnoameriški prvak.

Tako kot je Messija domov poslal Mbappe, je z Ronaldom to naredil Edison Cavani, strelec obeh zadetkov za Urugvaj. A razlika je bila očitna. Ronaldo se je zgledno bojeval za Portugalsko in po tekmi Urugvajcem športno čestital za zmago, že med njo pa pomagal Cavaniju oditi z igrišča zaradi poškodbe mečne mišice. »Čestitke Urugvaju za napredovanje. Mi smo bili boljši, Urugvaj pa je zabil več golov, kar je najpomembnejše,« je dejal 33-letni Cristiano Ronaldo, ki ni hotel govoril o tem, če bo še igral za reprezentanco. »Za odgovor na to vprašanje ni pravi kraj in trenutek. Imamo dobro, mlado in ambiciozno reprezentanco, ki bo v naslednjih letih Portugalce naredila ponosne.«

Francija – Argentina 4:3 (1:1) Strelci: 1:0 Griezmann (13/11 m), 1:1 Di Maria (41), 1:2 Mercado (48), 2:2 Pavard (57), 3:2 Mbappe (64), 4:2 Mbappe (68), 4:3 Aguero (91), Arena Kazan, gledalcev 42.873, sodnik: Fagani (Iran), rumeni kartoni: Giroud, Matuidi, Pavard; Mascherano, Rojo, Tagliafico, Otamendi Francija: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe (od (od 89. Thauvin), Griezmann (od 83. Fekir), Matuidi (od 75. Tolisso), Giroud, selektor: Deschamps. Argentina: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo (od 46. Fazio), Tagliafico, Perez (od 66. Kun Aguero), Mascherano, Banega, Pavon (od 75. Meza), Messi, Di Maria, selektor: Sampaoli. Igralec tekme: Kylian Mbappe (Francija). Streli v okvir gola: 4:4, mimo gola: 4:1, blokirani streli: 1:4, streli v vratnico: 1:0, koti: 0:4, prepovedani položaji: 0:1, prekrški: 21:15, vse podaje: 283:433, točne podaje: 295:471, točnost podaj (v odstotkih): 84:86, pretečeni kilometri: 97:96, posest žoge (v odstotkih): 41:59.