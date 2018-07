Rusi so s formacijo jasno napovedali svoje namere, po tem ko je selektor Stanislav Čerčesov v zadnjo linijo postavil pet igralcev. Kljub temu je njihova obramba zdržala samo do 12. minute, ko se je po prostem strelu z desne strani pred svojim vratarjem Sergej Ignaševič boril s španskim kapetanom Sergiem Ramosom in ob tem dosegel avtogol (1:0).

Nadaljevanje je bilo mirno, saj so svetovni prvaki iz leta 2010 s posestjo brez težav nadzirali srečanje, pretirane želje po drugem golu sicer ni bilo, Rusi pa z izjemo prekinitev niso bili nevarni. Toda priložnost v 36. minuti, ko je z dobrih šestnajstih metrov mimo desne vratnice meril 22-letni Aleksandr Golovin, je nakazala boljše ruske minute.

Le štiri minute kasneje je po tretjem kotu težave Špancem nakopal Gerard Pique, ki je z roko namerno blokiral strel, sodnik Bjorn Kuipers pa je pokazal na belo točko. V veliko zadovoljstvo domačega občinstva je bil v 40. minuti zanesljiv robustni napadalec Artem Dzjuba, ki je s tem postavil rezultat prvega polčasa. To je bil prvi strel domačinov v okvir španskega gola.