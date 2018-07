Po poročanju agencije Reuters, so v zapor prišli trije oboroženi moški in zahtevali, da varnostniki izpustijo kaznjenca, in jim tako odvrnili pozornost. Medtem je na dvorišču zapora pristal helikopter. Moški so nato iz sobe za obiske, kjer viri navajajo, da se je nahajal, pograbili Faida, in s helikopterjem pobegnili. Poškodovan ni bil nihče.

Faid je v francoskem zaporu Reau prestajal kazen za oborožen rop in umor policistke v letu 2010. Je eden najbolj razvpitih gangsterjev v državi. Že pred letom 2010 ima za sabo vrsto kriminalnih dejanj in prestajanja zapornih kazni.

Helikopter, katerega pilota so verjetno uporabili za talca, so policisti našli požganega severno od Pariza. »Delamo vse, da bi našli pobeglega« so sporočili z notranjega ministrstva.