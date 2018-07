Tokrat so mu pomagali trije do zob oboroženi pajdaši, skupaj pa so iz varovanega objekta pobegnili s helikopterjem, v katerega so se vkrcali kar na dvorišču pariškega zapora. Faid je v nekajminutni akciji iz zapora pobegnil po tem, ko mu je prizivno sodišče aprila letos potrdilo kazen 25 let zapora, ker je maja 2010 vodil poskus oboroženega ropa, v katerem je bila ubita policistka.

Policija je helikopter, s katerim je eden najnevarnejših francoskih kriminalcev pobegnil iz zapora, že našla v predmestju na severovzhodu Pariza in sprožila obsežno iskalno akcijo na celotnem območju prestolnice. Faid je že leta 2013 med prestajanjem zaporne kazni na severu Francije s pomočjo razstreliva uničil kar pet varnostnih vrat zapora, vzel štiri osebe za talce in pobegnil. Vse talce je nato izpustil nepoškodovane. Prijeli so ga šest tednov kasneje, lani pa so ga zaradi tega pobega obsodili na deset let pogojne zaporne kazni. Šestinštiridesetletnik je pred leti veljal za eno izmed najbolj iskanih oseb v Franciji. V zaporu je bil od leta 2011, ko so ga aretirali zaradi kršenja prejšnjih pogojnih kazni, na katere je bil obsojen zaradi ropov in napadov na oklepna vozila z denarjem.