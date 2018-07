Potem ko je najboljši slovenski kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer na prvi letošnji tekmi svetovnega pokala v slalomu v Liptovskem Mikulašu na Slovaškem ostal brez uvrstitev v finale, je na drugi postaji v Krakovu potrdil naslov letošnjega evropskega prvaka, ki ga je osvojil v začetku junija v Pragi. 34-letni Hrastničan je v enem najstarejših poljskih mest osvojil drugo mesto in potrdil dobro formo z začetka sezone. Kauzer je dobro dnevno formo nakazal že v polfinalu, kjer je bil tretji, v razburljivem finalu pa se je zavihtel še mesto višje. Boljši je bil le Britanec Joseph Clark, aktualni olimpijski prvak iz Rio de Janiera, ki je bil hitrejši za sekundo in 33 stotink. Tretji je bil zelo napadalni Čeh Jiri Prskavec, ki je za slovenskim asom zaostal 47 stotink sekunde. Vsi ostali trije slovenski kajakaši so tekmovanje končali že v polfinalu, v katerem je bil Niko Testen 18., Vid Kuder Marušič 27. in Martin Srabotnik 34.

Kanuist Benjamin Savšek je končno prišel v finale v letošnji sezoni, potem ko je na evropskem prvenstvu v Pragi in prvi tekmi svetovnega pokala tekmovanje končal v polfinalu. V izjemno izenačenem finalu, v katerem so odločale malenkosti, je Savšek zasedel peto mesto. Za zmagovalcem, Britancem Davidom Florencom, je zaostal 79 stotink sekunde, drugi je bil Slovak Alexander Slafkovsky in tretji Čeh Michael Jane. Luka Božič (11. mesto) je finalni nastop zgrešil za sekundo, Anže Berčič pa je bil 29.

Med kajakašicami in kanuistkami Slovenija ni imela predstavnice v finalu. Med kajakašicami je bila Eva Terčelj 13., Urša Kragelj, ki je zgrešila vrata, pa 28. V obeh disciplinah je zmagala Avstralka Jessica Fox. Konec tedna bo tretja tekma svetovnega pokala v Augsburgu v Nemčiji.