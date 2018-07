Nova avstrijska vlada, ki jo sestavljajo svobodnjaki (FPÖ) in ljudska stranka (ÖVP), želi sprostiti delovnopravno zakonodajo in uvesti zakon, ki bi dovoljeval do 12 ur dela na dan. Delavci bi tako lahko delali do 60 ur na teden, čemur pa sindikati močno nasprotujejo.

Med drugim izpostavljajo vprašanje, ali bi zaposleni v primeru sprejetja zakona lahko zavrnili opravljanje nadur. Vlada je potrdila, da bo imel delavec po 10-urnem delu pravico zavrniti opravljanje nadur, ne da bi za to moral navesti razlog.

Predsednik avstrijske zveze sindikatov Wolfgang Katzian je na sobotnih protestih napovedal, da se bodo sindikati proti predlogu novega zakona "uprli z vsemi razpoložljivimi sredstvi". Poleg tega zahteva še, da vlada razpiše referendum, na katerem bodo svojo voljo glede možnosti daljšega delovnika lahko izrazili tudi volivci.

Parlament naj bi o predlogu zakona odločal v četrtek in ga najverjetneje potrdil.