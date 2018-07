Agencija je v prvi skupni operaciji s carino poleg tega zabeležila še 60 primerov ponarejenih dokumentov, odkrila 31 ukradenih avtomobilov in zasegla 330.000 nezakonitih cigaret, 12 ton tobaka ter 500 kilogramov nedovoljenih drog, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pod okriljem Frontexa so v operaciji med drugim sodelovali tudi strokovnjaki za ukradene avtomobile in ponarejene dokumente ter nadzorniki meje. "Z analitičnimi zmožnostmi in dostopom do relevantnih podatkov je operacijo podprl tudi Europol," so še sporočili iz agencije.

V operaciji so sodelovale številne države EU - Slovenija, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Estonija, Grčija, Poljska, Latvija, Litva, Slovaška, Avstrija, Švedska - ter tudi nekatere države Zahodnega Balkana - Makedonija, Bosna in Hercegovina, Albanija in Črna Gora.