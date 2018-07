Jutri bo povečini sončno, na jugu pa bo sprva več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo prevladovalo sončno vreme, popoldne bodo predvsem v gorah možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami.