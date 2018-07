George podaljšal za 137 milijonov, Jokić za 148, Paul za 160

Trije uveljavljeni košarkarji so sklenili nove pogodbe s svojimi dosedanjimi klubi, Paul George za štiri leta in 137 milijonov dolarjev, Nikola Jokić za pet let in 148 milijonov ter Chris Paul za štiriletno pogodbo ter 160 milijonov dolarjev.