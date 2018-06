Tudi druga tekma osmine finala se je začela z zgodnjim zadetkom. Urugvajci so do priložnosti prišli v 7. minuti, po tem ko je na robu kazenskega prostora Luis Suarez uspešno preigral branilca Porta Ricarda Pereiro in poslal predložek na drugo vratnico, kamor je iz ozadja utekel Edinson Cavani in zadel z glavo (1:0).

Portugalci so se nekako zbrali in vzpostavili prevlado, kar pa jim ni prineslo izrazitih priložnosti. Še najbližje zadetku je bil tako po dobrih desetih minutah igre Jose Fonte, po tem ko je bil najvišji v skoku pred urugvajskim vratarjem Fernandom Muslero, a iz dobrega položaja meril povsem ponesrečeno mimo desne vratnice.

V prve pol ure so bili kljub samo 36-odstotni posesti nevarnejši Južnoameričani, ki so v 22. minuti zapretili iz prostega strela. Z močnim strelom po tleh je skušal vratarja Ruia Patricia presenetiti razigrani Suarez, a je ostalo pri zadetku prednosti. Preostanek prvega polčasa je minil v znamenju brezidejnih napadov Portugalske.

Urugvaj : Portugalska