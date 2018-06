Eden največjih protestov bo v prestolnici Washington, kjer se bodo demonstranti zbrali v parku poleg Bele hiše. Ameriškega predsednika sicer ta konec tedna ni v prestolnici, saj igra golf v Bedminstru blizu New Yorka. Organizatorji pravijo, da želijo s protesti poslati jasno sporočilo Trumpu. Proteste je podprlo tudi več zvezdnikov, med njimi igralki Julianne Moore in Natalie Portman.

To sicer ne bo prvi protest te vrste. Že v četrtek so oblasti pridržale 600 žensk, med njimi igralko Susan Sarandon, ki so proti imigracijski politiki protestirale pred ameriškim senatom.

Trump je sicer konec junija pod pritiskom javnosti prekinil s politiko ločevanja migrantskih družin, vendar še vedno okoli 2000 otrok, ki so jih oblasti staršem odvzele, potem ko so nezakonito prišli v ZDA, čaka na združitev s starši. Otroke so namestili po celotnih ZDA, pogosto več tisoč kilometrov stran od priporov, kjer so zaradi ilegalnega prihoda zaprti njihovi starši. Zvezni sodnik v San Diegu je oblastem dal 30 dni časa, da družine združijo, v primeru otrok, mlajših od pet let, pa imajo za to dva tedna časa.

Trumpova vlada je medtem napovedala, da bodo v prihodnje celotne družine namestili v pripore, kar je sprožilo proteste demokratov in tudi dela republikancev. V skladu s sodno odločitvijo iz leta 1997 sicer otrok migrantov v priporu ne smejo zadrževati več kot 20 dni, medtem ko postopki proti ilegalnim priseljencem v ZDA pogosto trajajo mesece ali celo leta. Pravosodno ministrstvo je zato v petek od zveznih sodnih oblasti zahtevalo spremembo omenjene sodne odločitve.