Argentinska zasedba je bila v škripcih že v 9. minuti, ko je z roba kazenskega prostora iz prostega strela prečko stresel Griezmann. Že štiri minute kasneje je imela južnoameriška obramba veliko dela s Kylianom Mbappéjem, ki je žogo prestregel globoko na svoji polovici in zdrvel v napad, s prekrškom v šestnajstmetrskem prostoru pa ga je moral nazadnje ustavljati Marcos Rojo. Z bele točke je bil zanesljiv Griezmann.

Francozi so prepustili igro nasprotniku, a bili na krilih hitrega Mbappeja zelo nevarni vsakokrat, ko so prišli do žoge. Argentinska zasedba je bila prepočasna za čvrsto francosko obrambo vse dokler ni v 41. minuti s spektakularnim udarcem s slabih tridesetih metrov zgornji del leve stranske mrežice pobožal Di Maria. To je bil šele prvi strel Argentincev v okvir gola nemočnega Huga Llorisa (1:1).

Francija : Argentina