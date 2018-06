Meuthen je na današnjem kongresu AfD v Augsburgu na Bavarskem povedal, da stranka »želi in mora« sodelovati s temi tremi državami za okrepitev svojih stališč na področju migracij. »Multikulturalizem je bil velika ideološka zmota začetka 21. stoletja in tisti, ki natančno pogledajo, lahko že ugotovijo, kako bomo premagali to donkihotsko ideologijo - to utopijo,« je povedal.

Iz avstrijske vlade so že sporočili, da se avstrijski kancler Sebastian Kurz ne vidi kot zaveznik AfD. »Za Sebastiana Kurza je v Nemčiji zaveznica zvezna vlada s kanclerko Angelo Merkel na čelu in notranjim ministrom Horstom Seehoferjem,« so navedli. »Smo jasno proevropska vlada,« so poudarili. Avstrijsko vlado sicer poleg kanclerjeve konservativne ljudske stranke (ÖVP) sestavljajo skrajno desni svobodnjaki (FPÖ).