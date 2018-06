Scena je bila enkratna, z izjemnimi tehnološkimi vložki, med drugim sta prizorišče Kongresnega trga prepotovali ogromna, 20 metrov dolga, svetleča Magellanova ladja in velikanska podoba lutke pomorščaka. V svetleči krogli, ki jo je dvignil žerjav, so bili v bleščečih oblekah v zraku ujeti plesalci, ki so se na koncu združili tudi v lično silhueto. Predstava se je otvorila in zaključila z ognjemetom.

Bila je prava paša za oči, predstave se je udeležilo tudi več vidnih Slovencev, med drugim nekdanji slovenski predsednik Danilo Türk z ženo, kantavtor Tomaž Domicelj, Jerca Legan Cvikl in politik Milan Cvikl. Za vrhunski glasbeni vložek je poskrbel orkester Slovenske filharmonije.

Kratek izsek predstave si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku, celotno izvedbo dogodka pa si lahko ogledate tukaj.