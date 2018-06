Danes in v nedeljo močno povečan promet

Na prometnoinformacijskem centru tudi danes in v nedeljo pričakujejo močno povečan promet z zastoji predvsem iz smeri Avstrije proti slovenski obali in Hrvaški. Začenjajo se namreč počitnice v delu Nemčije, Avstrije in Švice, na Poljskem, Slovaškem in Češkem. Voznikom zato svetujejo, da se na pot odpravijo ponoči ali zgodaj zjutraj.