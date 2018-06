Dokler ni pred leti to navidezno kolo na nekaj »zapeljalo«, se na mestu, kjer bi označili enega od jesenskih salonov, »poškodovalo« in se naprej kotalilo bolj nemirno. Hkrati pa odtlej na istem mestu še nekajkrat udarilo ob podobno, a vedno večjo oviro. No, da se ne bi izgubili v prispodobah – ovira, na katero je navidezno kolo zapeljalo, so odpovedi sodelovanja najprej posameznih, potem pa vedno bolj številnih in vedno pomembnejših avtomobilskih znamk. Pri čemer je teh počasi že toliko, da se izrisuje resna grožnja, da bi utegnilo navidezno kolo po dolgih desetletjih celo razpasti.

Nočemo sicer dramatizirati, a spremembe, ki se ne le nakazujejo, temveč že pošteno udejanjajo, resno grozijo, da bi lahko nekoč izredno odmevni saloni, na katere so se zgrinjale množice (tudi več kot milijonska na enega samega) obiskovalcev, v prihodnosti postali obroben dogodek s predstavitvami novosti le manjšega števila znamk. Te spremembe pa so, da se znamke vedno bolj posvečajo individualnim dogodkom, na katerih v polnem blišču samostojno predstavijo svoj novi izdelek, ki mu je torej namenjena vsa pozornost množice zbranih predstavnikov medijev in drugih povabljencev ter mu ne grozi, da bi se izgubil v poplavi mnogih, ki se po navadi predstavijo na salonu. In ker so tako prostor pod soncem svojemu izdelku že zagotovili, pravzaprav ni nobene potrebe, da bi ga kazali še na salonih in zapravljali gore denarja za drage razstavne prostore.

In če se za konec vrnemo na začetek; v določenem smislu je vseeno treba priznati, da se tudi letošnji junij ne razlikuje od prejšnjih. Le da nas tokrat, podobno kot že lani pred Frankfurtom, ne zasipajo z informacijami o novostih, ki bodo na ogled v Parizu, temveč z imeni znamk, ki jih tam ne bo. Sodelovanje jih je namreč bolj ali manj uradno odpovedala že cela vrsta, tudi številne »težkokategorne«, zaradi česar bo pariški salon osiromašen kot še nikoli. Če omenimo samo Volkswagen, Ford, Nissan, Infiniti, Mazdo, Jaguar, Kio, Opel, Fiat, Alfo Romeo, Jeep in Volvo, ki bi se jim lahko pridružil še kdo (res je tudi, da uradno čisto vsi omenjeni še niso potrdili izostanka, a bi bil čudež, če bi si kdo premislil), dejansko nismo več daleč od tega, da bo manjkajočih znamk več kot sodelujočih. S čimer smo že blizu omenjenemu obrobnemu dogodku. Ali celo temu, da bi kakšen salon za vedno izginil.