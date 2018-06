V zadnjih štirih sezonah so Celjani štirikrat ostali brez napredovanja v osmino finala, glede na razplet žreba na Dunaju (kroglice iz steklenih posod sta vlekla francoski vratar in član PSG Thierry Omeyer ter Eduarda Amorim, reprezentantka Brazilije in igralka Györa) pa imajo lepo priložnost, da se v petem poskusu le prebijejo med 16 najboljših v Evropi. Poleg vsaj na papirju štirih močnejših klubov (PSG, Pick Szeged, Flensburg, Nantes) imajo v skupini B tri tekmece (Skjern, Zagreb, Zaporožje), v boju s katerimi bi se morali prebiti vsaj do šestega mesta, ki še zadnje prinaša uvrstitev v osmino finala.

»Boj za osmino finala v naši skupini bo napet in izenačen. Skupina je zelo pisana, klubi iz različnih držav pa imajo različne načine igranja, zato se bo treba prilagajati iz tedna v teden. Vsi klubi imajo vsaj takšne želje kot mi, torej priti iz skupine, ambicije nekaterih pa glede na proračune segajo še višje, na sam evropski vrh,« pravi celjski trener Branko Tamše. Velenjčan bo imel spet najmlajšo ekipo v celotni ligi prvakov: »Verjamem, da bomo za vse ekipe trd oreh, da bomo osvojili čim več točk in naredili vse za osmino finala. To seveda nikakor ne bo lahko, a želim si, da Zlatorog diha z nami in da skupaj ustvarimo energijo, ki bo nadomestila pomanjkanje izkušenj v mladi ekipi.«

Rokometašice bodo v 26. sezoni v zgodovini lige prvakinj nastopile že 24., v prvem delu pa bodo igrale z aktualnim evropskim prvakom Györom, Thüringerjem in zmagovalcem kvalifikacijskega turnirja 2 (favorit je romunska Craiova, zmagovalec pokala EHF v minuli sezoni). Trener Uroš Bregar priznava, da je prvi cilj napredovanje v drugi del (med 12), v katerem je Krim igral že v minuli sezoni: »O evropskih prvakinjah iz Györa ni treba izgubljati besed, Madžarke so favoritinje v skupini C. Thüringer je v Evropi stalnica, vsako sezono potrjuje, da je dobro organiziran in da lahko kotira visoko. V kvalifikacijah stavim na Craiovo, ki je z igralskimi okrepitvami postala zelo nevarna ekipa. Naša osvežena ekipa bo morala biti že na začetku nove sezone spet pripravljena na največje izzive.«