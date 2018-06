Plenković je napovedal, da bo hrvaška vlada recipročno odgovorila na odločitev slovenskih kolegov in odprla hrvaški trg za slovenske delavce. Povedal je, da od članic EU samo še Avstrija vztraja pri omejitvah za delavce s Hrvaške, potem ko so jim letos svoje trge dela odprli Nizozemska, Velika Britanija in Slovenija.

»V nekaterih drugih okoliščinah bi šlo za velik uspeh, a v kontekstu sedanje demografske obnove in odhoda ljudi, na to manj gledamo kot na uspeh,« je izjavil Plenković novinarjem v Bruslju.

Povedal je, da je s Cerarjem, kot tudi v četrtek s predsednikom SDS Janezom Janšo, govoril o splošni politični situaciji in postopku oblikovanja nove vlade v Sloveniji, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kot so dodali, je Plenković znova pozdravil nedavno odločitev Evropske komisije, da se ne bo vmešavala v spor o meji med Hrvaško in Slovenijo. Znova je ocenil, da je bila odločitev komisije »modra«.

»Gre za bistveno drugačno stališče (komisije) kot pred letom dni. Pričakujem, da bomo našim slovenskim sosedom ponudili ideje, kako urediti problem meje, potem ko bodo v Sloveniji oblikovali vlado,« je izjavil.