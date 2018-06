Po dnevu premora se bo svetovno prvenstvo v nogometu nadaljevalo s tekmami osmine finale. Zdaj se šele začenja pravo tekmovanje, ko se bosta pokazala kakovost zasedb in karakter igralcev. Konec tedna bodo odigrali štiri tekme osmine finale. Današnji tekmi Francija – Argentina in Urugvaj – Portugalska bosta klasična derbija velesil. Jutri bodo Španci favoriti proti gostiteljem Rusom, Hrvati pa proti Dancem.

Tekma bo parada zvezdnikov, a obe reprezentanci sta doslej pokazali manj od pričakovanj. Glede na talent, ki ga premorejo Francozi, je njihova igra dolgočasna, a očitno uspešna za turnirski sistem tekmovanja. Argentino spremlja sreča, saj se je skozi šivankino uho uvrstila na svetovno prvenstvo in v osmino finala. Problem Argentincev je presežek kakovosti v ofenzivnem delu in pomanjkanje kreativnosti v zvezni vrsti. Očitno je, da ima Lionel Messi glavno besedo pri sestavljanju udarne enajsterice in je Jorge Sampaoli selektor bolj ali manj le še na papirju. Če želijo Argentinci v četrtfinale, bodo morali zelo dvigniti raven igre v primerjavi s skupinskim delom.

Hrvaška – Danska, jutri ob 20. uri

Hrvati so prepričani, da so boljši. »Naši aduti so moštveni duh, dobra igra in uživanje v vsem, kar počnemo. Če bi odločali igralci, bi na svetovnem prvenstvu igrali vsako leto. Gremo korak za korakom. Če dvignemo pokal za naslov svetovnega prvaka, vsi lahko takoj sklenemo reprezentančno kariero,« je izpostavil vezist hrvaške reprezentance Ivan Rakitić. Danski aduti bodo taktična disciplina, v kateri spreminjajo postavitev, ko napadajo in ko se branijo, borbenost, telesna moč in tradicionalna skandinavska mirnost, saj besede panika ne poznajo. Poslastica tekme bo dvoboj vezistov Luke Modrića in Christiana Eriksena iz Tottenhama. Naš namig: 0.