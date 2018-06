Ah, Marcus!

Rashford gol in Tunizija zmaga 2-1 je bil zadnji spodrs. Ah, Marcus! Saj ne, da so simpatije do tega mladeniča povsem splahnele, vendar pa najin odnos po zgrešeni priložnosti proti Belgiji ne bo nikdar več isti. Nihče nima v nedogled kredita. Drugače od Tunizijcev, ki so tudi v zadnji tekmi upravičili na prvenstvu pridobljeni sloves stavniško stabilne ekipe. Ekipe, pri kateri veš, kaj lahko od nje pričakuješ. Če si igral njihov gol, so ga zabili tako Angležem kot Belgijcem. Če si potreboval zmago, so zmagali. In to s točnim izidom. Podobno Rennes v francoski ligi v minuli sezoni. Kar očitno ni naključje. Za obe ekipi igra Vahbi Kazri. Resen človek. Predvsem v evropskem nogometu manjka takšnih. Če bi imel Vahbi priložnost, kot jo je imel Marcus, bi dal gol. Tako pa?