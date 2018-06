Motiv za napad je bilo maščevanje, saj je bil Ramos več let jezen na poročanje časopisa o njem v zvezi z žensko, ki ga je leta 2011 obtožila nadlegovanja, za kar je priznal krivdo. Proti časopisu je vložil tožbo zaradi obrekovanja, ki jo je sodišče zavrglo kot povsem neutemeljeno.

Ramos je na družbenih medijih napadal časopis, leta 2015 je na primer tvitnil, da bi bilo lepo, če bo časopis nehal izhajati, še bolje pa, če bi dva novinarja nehala dihati. Nekdanji izdajatelj Tom Marquardt je zaradi številnih groženj leta 2013 poklical policijo, ki sedaj izvaja notranjo preiskavo, ali bi lahko ukrepala že prej.

Policisti so v poslopje časopisa vstopili 60 sekund po prvih strelih in našli Ramosa, ki se je skrival pod mizo tako kot zaposleni, ki niso uspeli takoj pobegniti na varno.

Tožilstvo ga je v obtožnici opredelilo kot trmastega in neubogljivega, policija pa je popravila četrtkovo novico, da si je strelec pred napadom uničil prstne odtise, da ga ne bi takoj identificirali. Kljub temu so ga odkrili s pomočjo tehnologije identificiranja obraza, kjer so primerjali njegovo fotografijo po aretaciji z raznimi bazami podatkov.

Časopis izšel tudi danes Časopis Capital Gazette je danes kljub nasilju in smrti petih novinarjev in urednikov izšel, poročanje pa se je osredotočilo na napad s poudarkom na življenju žrtev. To so urednica posebnih izdaj Wendi Winters, novinar John McNamara, urednik Gerald Fischman, pomočnica prodaje Rebecca Smith in pomočnik urednika ter kolumnist Rob Hiaasen. Slednji je brat slavnega ameriškega romanopisca Carla Hiaasena iz Floride. Mesto Annapolis za danes pripravlja bedenje v spomin na žrtve, episkopalna škofija Marylanda pa je napovedala posebne maše. Ko je okoli 300 pripadnikov različnih policij še posredovalo v poslopju časopisa v Annapolisu, je newyorška policija že odredila posebno zaščito vseh večjih medijev v mestu. Motiv napada v Annapolisu namreč ni bil znan, v ZDA pa trenutno vlada zelo napeto ozračje, ki ga povzročajo komentatorji in politiki na čelu s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Ta je medije in novinarje večkrat označil za sovražnike ameriškega ljudstva, nazadnje pred dvema tednoma na Twitterju.