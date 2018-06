Svetovno prvenstvo v košarki se je evropskemu prvaku Sloveniji začelo izmikati. Četrtkov tretji poraz na petih tekmah v prvem delu kvalifikacij proti Španiji glede na sestavo moštev ni tragičen, zato pa vse večje razsežnosti začenja dobivati veliki februarski spodrsljaj proti Belorusiji. Izbrana vrsta si je sicer s porazom Belorusije proti Črni gori že zagotovila mesto v drugem delu kvalifikacij, a mora prav Črno goro v nedeljo v Stožicah poraziti, če želi ohraniti realne možnosti za nastop na turnirju najboljših svetovnih reprezentanc prihodnje leto na Kitajskem.

Potem ko je Slovenija dan pred tekmo s Španijo ostala brez Gašperja Vidmarja, je postalo jasno, da le z Žigo Dimcem in Sašo Zagorcem pod obročema realnih možnosti za uspeh nima. To se je v četrtek zvečer tudi potrdilo, saj so košarkarji trenerja Sergia Scariola pomanjkanje visokih igralcev pri nasprotniku znali kaznovati. »Ne smemo iskati izgovorov za poraz, a dejstvo je, da se nam je poznala odsotnost Gašperja Vidmarja, ki zna zapreti in narediti red v raketi. To nam je manjkalo tako pri porazu proti Belorusiji kot Španiji, zato bo treba nekaj spremeniti. Nasprotnik preprosto ne sme tako zlahka prihajati v našo raketo, še posebno ne na domačem parketu,« je po tekmi s precej razočaranim tonom razlagal eden izmed najizkušenejših mož v reprezentanci Saša Zagorac.

Ko je tema nanesla na obračun s Črno goro, se je njegov obraz nekoliko razvedril. »Nova priložnost za zmago, ki bi popravila grenak priokus,« je izstrelil kot iz topa, a hkrati hitro dodal, da se s soigralci še kako dobro zavedajo, kaj lahko pomeni poraz. »O tem pred tekmo s Španijo sploh nismo razmišljali, saj smo vsi trdno verjeli, da jih lahko presenetimo. Trenutna realnost pa je drugačna. A če smo lahko Črno goro premagali v Podgorici, potem ne vidim razloga, zakaj je ne bi še v Ljubljani. Moramo se zbrati, popraviti nekatere napake in hrabro kreniti proti uspehu,« ostaja optimističen Saša Zagorac. Slovenija je na prvem obračunu februarja Črno goro ugnala s 75:63, v Ljubljano pa bo selektor Zvezdan Mitrović pripeljal nekoliko spremenjeno zasedbo. Manjkal bo denimo prvi strelec nasprotnika s takratne tekme Zoran Nikolić, ki je dosegel 15 točk, a bo zato v dvanajsterici Milko Bjelica, ki je večino lanske sezone nosil dres Crvene zvezde.

Do nedelje si bo glavo z vprašanjem, kako popraviti skok, razbijal v prvi vrsti selektor Rado Trifunović. Prav na ta element košarkarske igre je v zadnjih dneh posebej opozarjal, a je bil brez Vidmarja boj s španskimi visokimi igralci podoben tistemu z mlini na veter. Ker je tudi črnogorska reprezentanca izredno visoka, bo moral v pristopu nekaj spremeniti. Je pa vsekakor dejstvo, da jutrišnji nasprotnik ne premore toliko kakovosti kot Španija, zato je zmaga precej lažje dosegljiva. »Črna gora še bolj kot Španija teži k igri pod koš, zato bomo temu v času pred tekmo posvetili vsak trenutek. Znova se bomo pomerili proti fizično izredno čvrstemu nasprotniku, zato moramo odgovoriti z enako mero. Ker smo Črno goro v Podgorici ugnali, bo v Ljubljano prišla še bolj jezna in z željo, da se maščuje. A prepričan sem, da bomo pripravljeni na izziv,« pravi Rado Trifunović, ki bi se mu v primeru poraza že lahko začel majati selektorski stolček.

Postava Črne gore, organizatorji igre: Nikola Ivanović (Budućnost), Derek Needham (Mornar), Nikola Pavlićević (Sutjeska), branilci: Suad Šehović (Budućnost), Nemanja Vranješ (Mornar), Goran Gajović (Oradea), krili: Aleksa Popović (Lovćen), Nemanja Djurišić (Bonn), krilna centra: Milko Bjelica (Zaragoza), Nemanja Radović (Obradoiro), centra: Filip Barović (Budućnost), Radoje Vujošević (Mornar).