Favoritov za zmago je kar nekaj. Med njimi je seveda najbolj »vroč« Jorge Lorenzo. Po zmagah v Mugellu in Barceloni ima Ducati dva kandidata za naslov prvaka. Sicer ima Lorenzo še 49 točk zaostanka za vodilnim Marcom Marquezom, Andrea Dovizioso pa je točko za Lorenzom, a te lahko hitro skopnijo. Nekdanji dirkač Alex Hofmann meni, da bo Ducati, čeprav se ta ob koncu sezone seli k Hondi, podpiral Španca do zadnje dirke. »Samo zaradi nove posode za gorivo Lorenzo seveda ne more biti tako hiter tako rekoč čez noč. Sprememb je bilo gotovo več, a vse so se zdaj pri njem zložile v idealno sliko.« Podobno meni Marc Marquez, ki pa je treninge pred dirko v Assnu izrabil predvsem za pripravo na nedeljsko dirko. »Nihče od nas ni nesporni favorit, pet ali šest dirkačev lahko letos osvoji naslov. Zdaj prihaja čas, ko ne morem voziti le na zmago.«

Yamaha pa za oba tovarniška dirkača to pot ni pripravila posebnih novosti na motociklu, čeprav bi jima te prišle še kako prav. Honda je letos zmagala štirikrat, Ducati trikrat, Yamaha je bila nazadnje najboljša pred letom dni prav v Assnu, ko je zmago slavil Valentino Rossi. »Naš motocikel tukaj dobro deluje,« pravi Valentino Rossi. »Upamo, da bo zdržalo tudi vreme. V suhem lahko res vsi iz motociklov iztisnemo tako rekoč vse, kar premorejo. Verjamem, da bomo konkurenčni, čeprav je jasno, da so tekmeci zelo hitri.« Direktor ekipe Yamaha Massino Meregalli je tako povedal, da žal ne bo veliko novosti, a da te načrtujejo za dirko v Brnu v začetku avgusta: »Poleg tega bomo imeli sredi avgusta v Misanu zasebna testiranja, tako da če nam do Brna ne bo uspelo pripraviti vseh izboljšav, jih bomo zagotovo do dirke v Misanu.« Maverick Vinales pa se letos ne more pohvaliti ravno z najboljšimi dirkami, v oči bode predvsem dejstvo, da največ izgubi na startu dirke. Zdaj so pri Yamahi tudi ugotovili, zakaj. »Že po Mugellu je postajalo jasno, da Maverick premalo agresivno ogreje pnevmatike za start, saj je v ogrevalnem krogu prenežen, zato mu temperatura pnevmatik pade iz optimalnega območja. Tako na startu prvih nekaj krogov porabi le za ogrevanje teh, vmes pa izgublja mesto za mestom, ker mora voziti veliko previdneje,« dodaja Meregelli.

Če mu bo to torej uspelo ustaviti in če jim je pri Yamahi uspelo zanj poiskati pravo rešitev, tako kot so jo recimo za Lorenza pri Ducatiju, potem se bo tudi on kaj kmalu lahko pridružil boju za zmage na dirkah. Ljubitelji motociklizma pa bodo pri tem le še bolj uživali.