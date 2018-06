Po enajstih zaporednih dirkah v Evropi so najboljši svetovni motokrosisti zapustili staro celino in odpotovali v Indonezijo, kjer jih čakata dve dirki za SP. Prva že ta konec tedna za VN Indonezije v Pangkal Pinangu, druga naslednji vikend za VN Azije v Semarangu. Na obeh preizkušnjah bo slovenske barve branil le Tim Gajser (na fotografiji), svetovni prvak v elitnem razredu MXGP v letu 2016 in trenutno šestouvrščeni v skupnem seštevku za SP.

Lansko dirko na otoku Bangka je zaznamovalo slabo vreme, zaradi nemogočih razmer na progi pa so izpeljali le prvo vožnjo. Na 1250 metrov dolgi progi je bil najhitrejši Anglež Shaun Simpson pred Nizozemcem Glennom Coldenhoffom in Belgijcem Clementom Desallom, Gajser pa je bil sedmi s skoraj 57 sekundami zaostanka za zmagovalcem. Gajser (leta 2016, ko je postal svetovni prvak, dirke za VN Indonezije ni bilo na sporedu SP) je dvotedenski tekmovalni premor od zadnje dirke za VN Lombardije v italijanskem Ottobianu končal s treningi na domači progi v Makolah pod budnim očesom svojega trenerja in očeta Bogomirja.

»Počutim se dobro in komaj čakam na dirko. Pričakujem zelo vroče in vlažno vreme, nanju pa sem se primerno pripravil. Proga mi je zelo všeč, upam pa tudi na to, da bodo vremenske razmere precej drugačne od lanskih in da bodo gledalci uživali v spektaklu. Dal bom vse od sebe, da bom odpeljal dve dobri vožnji in osvojil čim več točk,« napoveduje Tim Gajser, ki v skupnem seštevku za SP za petouvrščenim Francozom Gautierjem Paulinom zaostaja le za dve točki (332:334), ne prav daleč pred Slovencem pa sta tudi Francoz Romain Febvre (354) in Belgijec Clement Desalle (374).

V boju za naslov svetovnega prvaka sta si veliko prednost privozila Nizozemec Jefferey Herlings (486) in Italijan Antonio Cairoli, pri čemer je moral Herlings zadnjo dirko v Italiji izpustiti zaradi zloma in operacije ključnice. To je odlično izkoristil Cairoli, si pred domačimi gledalci privozil maksimalnih 50 točk in zaostanek za Herlingsom zmanjšal na pičlih 12 točk. Nizozemec, ki si je ključnico zlomil že tretjič na istem mestu in ki je v tej sezoni dobil kar osem dirk, pravi, da ne čuti nobenih bolečin več in da je njegov glavni cilj ohraniti vodstvo v skupnem seštevku za SP. Prva vožnja za VN Indonezije bo jutri ob 8.15, druga pa ob 11.10.