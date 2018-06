Srbski teniški igralec Dušan Lajović bo pojutrišnjem prvič stopil na osrednje igrišče wimbledonskega kompleksa. Žreb mu je namreč včeraj namenil, da se bo v prvem dvoboju pomeril z Rogerjem Federerjem. Švicar bo letos naskakoval deveto lovoriko na londonski travi. Lani je osvojil turnir brez izgubljenega niza.

Slovenijo bosta med posamezniki zastopala Aljaž Bedene in Polona Hercog. Ljubljančan se bo v prvem krogu pomeril s Cameronom Norriejem, s katerim sta še lani igrala pod isto britansko zastavo. Norrie je na svetovni lestvici 79. in je trenutno drugi najvišje uvrščeni britanski igralec. Britanec se je v tej sezoni na turnirjih travnate podlage v Nottinghamu uvrstil v četrtfinale, medtem ko je Bedene izgubil oba posamična dvoboja. V Hertongeboschu ga je premagal Romun Čopil, v Halleju pa Federer. Medsebojna statistika Bedeneta in Norrieja je za zdaj prazna. Zmagovalca bo v drugem krogu čakal boljši iz dvoboja med Špancem Pablom Carrenom Bustom in Moldavcem Radujem Albotom.

Precej bolje pozna svojo prvo tekmico Polona Hercog. Štajerka se bo pomerila s 24-letno Belgijko Alison Van Uytvanck, s katero je dobila vse tri medsebojne dvoboje. Od tega enega na pesku, dva pa na trdi podlagi. Zadnjega letos 2. januarja v Auclandu, kjer je bila boljša s 6 : 4, 7 : 5. Od treh medsebojnih dvobojev, je bila Polona Hercog dvakrat višje uvrščena igralka na svetovni lestvici, prihodnji teden pa bo drugič slabša. 27-letna Slovenka je trenutno 64., medtem ko je Belgijka 46. Zmagovalka se bo v drugem krogu verjetno pomerila z branilko naslova Garbine Muguruza, ki se bo v uvodnem dvoboju pomerila z Britanko Naomi Broady.

Veliko prahu je pred letošnjim Wimbledonom dvignila odločitev organizatorjev, ki so sedemkratno zmagovalko Sereno Williams postavili med nosilke turnirja. Američanka je na rovaš neigranja zaradi nosečnosti in rojstva otroka trenutno 183. igralka sveta. Angleži so se odločili, da jo postavijo na mesto 25. nosilke, potezo pa so argumentirali z obrazložitvijo, da se lahko komite odloči za postavljanje nosilcev zaradi pravičnosti žreba. Težko jim gre očitati, da Serena Williams ne glede na uvrstitev na svetovni lestvici ne sodi med najboljših 32 igralk na svetu, hkrati pa je najtrofejnejša igralka vseh časov v primerjavi z drugimi igralkami v priviligiranem položaju. 36-letna Serena Williams se bo v prvem krogu pomerila z Nizozemko Arantxo Rus, njena starejša sestra, 38-letna Venus, petkratna zmagovalka Wimbledona, pa bo igrala proti s Švedinji Johanni Larsson.

Tekmec Novaka Đokovića v uvodnem krogu bo Tennys Sandgren, Rafael Nadal se bo pomeril z Dudijem Selo, medtem ko bo Marin Čilić prekrižal lopar z Joshihito Nishioko.